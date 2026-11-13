На Сумщині російські війська вбили двох людей

Російські війська у ніч на 13 листопада вдарили FPV-дроном по Середино-Будській громаді Шосткинського району.

"На жаль, сьогодні росіяни прицільним ударом дрона вбили двох цивільних жителів Сумщини. Загинули чоловіки віком 57 та 47 років. Ворог атакував їх FPV-дроном, коли вони перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - сказав голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За словами Григорова, російські дрони щодня атакують цивільний транспорт у громадах Сумщини. Найбільша небезпека – у прикордонні, там оголошена обов'язкова евакуація.

Він закликав жителів області не ризикувати життям та скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця.

Фото: ДСНС.