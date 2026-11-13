У Москві підірвали автомобіль колишнього радника Азарова

У Москві вранці 13 листопада вибухнув позашляховик Toyota, за кермом якого перебував 72-річний Сергій Заворотний — колишній радник прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Чоловік дістав тяжкі травми й перебуває в лікарні. Російські слідчі розглядають інцидент як замах на вбивство.

Вибух стався в районі Чертаново на півдні російської столиці. За інформацією видання «Комерсант», вибуховий пристрій потужністю близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті був закладений під днищем автомобіля. Машина встигла проїхати приблизно 200 метрів, перш ніж стався вибух.

Слідчий комітет Росії підтвердив, що постраждалим є журналіст-міжнародник Сергій Заворотний. Його госпіталізували у тяжкому стані. За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство загальнонебезпечним способом. Слідчі не виключають, що згодом справу можуть перекваліфікувати на терористичний акт.

Російські телеграм-канали SHOT і Baza повідомляли, що автомобіль зареєстрований на Заворотного. Він має ступінь кандидата історичних наук, працював політологом і був пов'язаний з апаратом Державної думи РФ. У минулому Заворотний був речником Миколи Азарова, який після втечі з України живе в Росії та підтримує російське вторгнення.

Заворотний також є співавтором книги «Янукович здав, Держдеп прийняв. Як Росія втратила Україну», виданої 2018 року.

Видання «Важные истории» звернуло увагу на те, що американська розвідка пов’язувала Заворотного з російською Службою зовнішньої розвідки. У доповіді Комітету Сенату США з розвідки про втручання Росії в американські вибори 2016 року його ідентифікували як військовослужбовця військової частини №33949. За даними «Нової газети», ця частина належить до СЗР.

Вибух у Москві стався наступного дня після інциденту на півдні Санкт-Петербурга, де внаслідок вибуху загинув російський полковник.