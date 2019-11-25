В Киеве неизвестные разукрасили свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
«Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...», - написал он в Facebook.
Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3 недалеко от Центральной синагоги Киева.
Напомним, в октябре вандалы бросили на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.
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