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В Киеве неизвестные разукрасили свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

«Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...», - написал он в Facebook.

Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3 недалеко от Центральной синагоги Киева.

Напомним, в октябре вандалы бросили  на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.
ForUm

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