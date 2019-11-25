НАК «Нафтогаз Украины» готов рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решением Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с Газпромом как механизм разрешения споров, Газпром должен заплатить Нафтогазу примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», - написал он в Facebook.

Также Нафтогаз выразил уверенность, что поскольку внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

«Мы еще раз отметили, что Нафтогаз соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны», - отметил чиновник.

Также Нафтогаз отметил, что если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

«Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение Газпрома мы напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, таких как передача газа на границе Украина-РФ и операции «своп», которые при этом соответствовали законодательству Украины и европейским правилам. Мы также предложили определенные дополнительные шаги, необходимые для обеспечения безопасности поставок газа потребителям по такому сценарию», - указал Витренко.

При этом в ответе Газпрому Нафтогаз отметил, что урегулирование предыдущих и новых споров между компаниями, отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от Нафтогазу оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе.

«Если подытожить, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны», - резюмировал Витренко.

Как сообщал ForUm, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает неприемлемым подписание годового контракта с Россией относительно транзита газа через Украину при условии отказа от арбитражей.