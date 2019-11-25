Бывший «народный мэр» оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную территорию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень, пишет Украинская правда.

«Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - сказал он.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий подтвердил его слова.

«Действительно Эдуард – это человек, предоставивший очень много информации, которая просто необходима главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории», - заявил он.

В течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков.

Разведчик заявляет, что скандальный сайт «Миротворец» был создан с его подачи. На сайте он описан как «пособник оккупантов, «народный мэр» Горловки».

В сюжете отмечается, что Горловку он возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что и было его заданием от ГУР.

Он также стал первым секретарем горловского горкома Компартии, начал заводить контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Отмечается, что Тайсаевым и другими коммунистами Матюха формировал «гумконвои» РФ для Донбасса, и узнал, что одна из их задач – отправлять наличные боевикам.

Матюха также заявил, что ему была поставлена ​​задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

«Списки создавались одним простым путем - как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда разные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами».

По словам Матюхи, в случае, если Украина не пойдет на уступки по Донбассу, Россия рассматривает план проведения референдума о присоединении ОРДЛО к РФ.

Также, по его словам, в прошлом году поднимался вопрос возобновления проекта Новороссия.

«Это военная операция по захвату Харьковской области, Одесской области и создания сухопутного коридора от РФ к Крыму», - заявил он.

В сюжете отмечается, что жена Матюхи ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев, считая, что он работает на оккупантов.

Как пишут СМИ, Матюха был назначен «народным мэром» Горловки 14 мая 2014 года. До ноября 2013 года он был первым заместителем городского головы