Нынешние процессы разведения войск на участках вдоль контактной линии на Донбассе имеют конечной целью возвращение контроля над границами, возобновление работы органов государственного управления и обеспечение нормальной жизни для местного населения. Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Он заметил, что решение о разведении сил было принято уже давно и свидетельствует не столько о действиях украинских военных, сколько о способности военно-политического руководства страны выполнять взятые обязательства.

«Вы можете проанализировать 16-й год, когда два участка были разведены, а третий не был в течение трех лет разведен - это Станица Луганская. И когда сегодня он разведен и Президент открыл мост, - я не думаю, что ситуация там стала хуже для местного населения. Наша конечная цель - вернуть наши границы, государственное управление и обеспечить нормальную жизнь местному населению», - сказал Хомчак.

Он выразил мнение, что не стоит создавать слишком большой ажиотаж по поводу процессов разведения сил на Донбассе. Сейчас вокруг этого вопроса происходит, по словам генерала, откровенная манипуляция военными терминами в попытках расшатать ситуацию и расколоть украинское общество.

«Сегодня мы - украинское государство и украинская армия, - мы возвращаем свои земли, мы хотим, чтобы была восстановлена ​​территориальная целостность, и никому неповадно даже руку к ней протягивать», - добавил украинский военный руководитель.