В Харькове полицейские нашли сгоревший автомобиль Opel Vectra, на котором скрылись с места происшествия вероятные подрывники авто адвоката, сообщает пресс-служба областной полиции.
«Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Это примерно в 10-ти минутах езды от места взрыва. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты», - говорится в сообщении.
Напомним, неизвестные взорвали в центре Харькова автомобиль Toyota Camry, который принадлежит местному адвокату Андрею Гагуну
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