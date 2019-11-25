Двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил Сергей Косяк.

«Дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице», - написал он в Facebook.

По словам Косяка, Кулеба получил травмы разной степени тяжести, после аварии он был в сознании.

У Кулебы четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.

Напомним, 24 ноября около 14:00 на автодороге «Киев-Одесса», вблизи села Чабаны, в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека.

Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры «Тойота» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.