Пятый президент Украины Петр Порошенко дважды встречался с Руди Джулиани, который обещал ему, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.

Об этом Порошенко рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, сообщает Голос Америки.

На уточняющий вопрос, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, Порошенко сначала ответил обтекаемо, но впоследствии дал однозначный ответ: «Смотрите, я президент Украины, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины». Порошенко также сказал, что Джулиани не поднимал вопроса «Бурисмы» или Байдена.

Порошенко также призвал международное сообщество не забывать о российской агрессии. «Кто заинтересован в том, чтобы Украину не видели как объект российской агрессии, что стало причиной введения санкций против России, пока та не оставит украинскую территорию? Теперь мы переключаем наше внимание на так называемый «Украинагейт». Кто в этом заинтересован? Украина? Точно нет. Соединенные Штаты? Точно нет. Один человек – тот, который сидит в России», - заявил он.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее издание FoxNews обнародовало заметки разговора с Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что бывший генеральный прокурор Украины рассказал, как был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена под давлением со стороны США.

Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это «не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена».

«Шокина вызвали в кабинет Порошенко и сообщили, что расследование дела Burisma и совета директоров, в котором находится Хантер Байден, привели к тому, что Джо Байден задержал один миллиард долларов помощи Украине», - говорится в записях Джулиани, обнародованных FoxNews.

Как сообщал ForUm, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.

Сейчас Джо Байден борется за право стать кандидатом Демократической партии против Трампа на выборах в 2020 году.