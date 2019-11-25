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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что народного депутата Украины Романа Иванисова исключили из партии «Слуга народа» и он этим гордится. Об этом Зеленский заявил в видеоотчете, сообщает 112 Украина.

«Третьего депутата, по количеству я имею в виду, исключили из партии «Слуга народа», и мы этим гордимся, потому что у нас продолжаются чистки… Мы набрали людей из народа, обычных людей», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если у людей из партии власти будут находить криминальное прошлое или они будут связаны с «договорняками», их будут исключать.

«Потому что у нас монобольшинство, самое главное, это не количество депутатов, хотя это тоже очень важно, самое главное, чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди», — заявил он.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Наредп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.  

 
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