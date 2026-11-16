Масштаб українських далекобійних ударів по російському тилу за роки повномасштабної війни зріс приблизно у 90 разів. Якщо у 2022 році йшлося лише про десятки успішних уражень, то у 2026 році їхня кількість наблизилася до тисячі, повідомляє Fire Point.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво розширила можливості завдавати ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії. Поодинокі операції поступово перетворилися на систематичне ураження цілей далеко за межами лінії фронту.

За наведеними даними, у 2022 році зафіксували лише десятки успішних далекобійних ударів. Натомість у 2026-му їхня кількість сягнула майже тисячі. При цьому йдеться про підтверджені результати за неповний рік. Таким чином, масштаб таких операцій зріс приблизно у 90 разів. Оскільки рік ще не завершився, показник може збільшитися.

Ця динаміка свідчить про розширення українських можливостей уражати об'єкти російського військово-промислового комплексу, військову інфраструктуру та інші стратегічні цілі на значній відстані від українського кордону.

Як повідомляло раніше ForUa, українські військові завдали удару по НПЗ потужністю 15 млн тонн нафти на рік.