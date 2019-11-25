также в разделеПолитика
Во влиятельном азиатском СМИ подчеркнули заслуги Медведчука в продвижении переговоров в «нормандском формате» 10
Медведчук: Встреча Зеленского и Путина назрела, и она необходима в первую очередь для Украины 16
Более двух третей украинцев не знают, кто прошел в Раду по их округу 9
Прокуратура снова просит суд арестовать Ляшко 15
Медведчук: Власть должна предоставить землю всем, даже городским жителям, а не продавать ее 21
СМИ: Друзья Джулиани хотели сдвинуть Коболева и продавать американский газ 25
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани 21
Загороднюк: Украина фактически стала «полем битвы» 88
Кулеба попал в тяжелую аварию 76
Зеленский показал новое фото из спортзала 50
В США оценили шансы Украины вступить в НАТО 100
Президент Вучич признал, что сербские мины могли оказаться в ОРДЛО 49
Офис президента показал процесс строительства моста в Станице Луганской 95
Британский журнал показал ролик с картой Украины без Крыма 23
Зеленский наградил иностранцев за вклад в чествование памяти жертв Голодомора 21
Зеленский: Мы не сможем это забыть и простить 292
Тейлор: США никогда не забудут Голодомор в Украине и это преступление против человечества 31
Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов 62

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

С июня 2012 года Сергей Осачук работал советником городского головы по вопросам культурной политики и международных отношений на общественных началах.  

С 2014 года Осачук – почетный консул  Австрии в Черновцах.

Напомним, Кабмин согласовал соответствующее назначение в конце октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги