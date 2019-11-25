Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
С июня 2012 года Сергей Осачук работал советником городского головы по вопросам культурной политики и международных отношений на общественных началах.
С 2014 года Осачук – почетный консул Австрии в Черновцах.
Напомним, Кабмин согласовал соответствующее назначение в конце октября.
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