Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что за три месяца возвращенные Россией военные корабли будут восстановлены. Соответствующее заявление он сделал во время своего очередного видеообращения, сообщает УНИАН.



«Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Да, не все там в порядке – некоторого оборудования там нет. Но сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. Во-вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы», – заявил Зеленский.



Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».