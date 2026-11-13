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Суспiльство

Помер один із засновників Народного Руху України

Помер один із засновників Народного Руху України

12 листопада помер В’ячеслав Брюховецький — перший президент і почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», Герой України, літературознавець, педагог і громадський діяч. Йому належить ключова роль у відродженні Києво-Могилянської академії після відновлення незалежності України.

Про смерть Брюховецького повідомили на офіційній сторінці університету.

У 1991 році він виступив ініціатором відродження Києво-Могилянської академії та очолив її як перший президент. Під його керівництвом університет став одним із перших в Україні, що запроваджували західні освітні стандарти й нову модель організації навчання.

У 1996 році в академії відкрили перші в Україні магістерські програми, а 2008-го заснували Докторську школу зі структурованою підготовкою докторів філософії (PhD).

Брюховецький послідовно виступав за університетську автономію, студентське самоврядування та розвиток освіти українською мовою. Києво-Могилянська академія під його керівництвом долучалася до Помаранчевої революції та Революції гідності.

Він також був одним із засновників Народного Руху України, працював літературознавцем, педагогом і журналістом.

В університеті назвали смерть Брюховецького непоправною втратою для могилянської спільноти та всієї країни. Там наголосили, що його спадщина продовжує жити у відродженому університеті, його випускниках і цінностях, які він відстоював.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НРУВ'ячеслав Брюховецький
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