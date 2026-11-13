Українські військові завдали удару по НПЗ потужністю 15 млн тонн нафти на рік

У ніч на 13 листопада Сили оборони України завдали удару по Волґоґрадському нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Росії. Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а низка виробничих установок та об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду, а також шість резервуарів місткістю по 2 тисячі кубометрів кожен.

Волгоградський НПЗ виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. У Генштабі наголошують, що завод є одним із ключових постачальників пального для російських військ на півдні: його продукцію використовують для забезпечення фронтових підрозділів і військових аеродромів, звідки злітають літаки для атак по Україні.

«Кожна година простою такого заводу — це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства — ракети, шахеди, вибухівку», — зазначили у Генштабі.

Це не перша атака Сил оборони на Волґоґрадський НПЗ. Попередній удар по підприємству Генштаб повідомляв 2 жовтня — тоді на його території також виникла пожежа. Ще раніше, після атак, завод призупиняв переробку нафти на кілька тижнів, починаючи з 31 липня.