Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019.

Кассационная административная палата Верховного суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину, который не явился в Верховный суд по иску о восстановлении генпрокурором, в восстановлении его в должности генпрокурора.

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявляет, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

Кабинет Министров Украины своим постановлением урегулировал процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Парижский Апелляционный суд принял решение в пользу украинского Ощадбанка, отклонив просьбу РФ приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о возмещении банку 1,3 млрд долл. убытков, нанесенных в результате оккупации Автономной Республики Крым.

Состояние атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сегодня, 24 октября, около 10:30, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия «Лугансквода», которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в массовых расстрелах на Майдане в 2014 году экс-беркутовцу Сергею Тамтуре, а остальным обвиняемым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевский продлил сроки арестов.

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение ООО «Bakcell» (г. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании «Preludium B.V.» (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.

По предварительным данным, из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 из 964 человек. Еще 118 человек не явились.

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

В Запорожье напали руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» Анжелику Белову, которая является женой запорожского общественного активиста, лидера организации «Антикоррупционное движение Запорожье» Константина Белова.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает организованную преступную группировку президента-беглеца Виктора Януковича выдумкой экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Украина сразу на 7 пунктов улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк и заняла 64-ю строчку из 190 стран.