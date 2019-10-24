Сегодня Антимонопольный комитет Украины дал разрешение ООО «Bakcell» (г. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании «Preludium B.V.» (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Об этом сообщила пресс-служба Комитета в Facebook.

«Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом «Vodafone», - отметили в АМКУ.

Компания Bakcell – оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – основана в 1994 году и была совместным предприятием правительства и израильской компании GTIB.

В открытых источниках нет точных сведений относительно основного владельца Bakcell.

Vodafone Ukraine входит в группу МТС (через две промежуточные юрлица - люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландский Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.