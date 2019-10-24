Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявляет, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

Об этом она заявила после проведения исследования Василевской-Смаглюк на полиграфе в прямом эфире, передает Украинская правда.

«Сейчас я искренне могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов.

Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения», - сказала она.

Половникова добавила, что Василевская-Смаглюк также скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на взятки.

При этом полиграфолог отметила, что сейчас делает выводы из еще сырой информации, а подробные результаты теста в письменном виде будут готовы только в пятницу вечером, или во второй половине дня, поскольку нуждаются в «тщательном просмотре и определенном времени».

Исследование Василевской-Смаглюк длилось чуть больше 40 мин. Перед ним журналистов попросили выйти, а оставить только камеры. Исследование транслировали в прямом эфире.

По словам полиграфолога, стоимость такого исследования зависит от ряда факторов, но «на рынке колеблется среднем до 3 тысяч гривен за человека в рамках служебного расследования, если речь о кадровых проверках, то немного больше».

Напомним, 11 депутатов «Слуги народа», которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.

18 октября разгорелся скандал в «Слуге народа» из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых «площадок нардепа Яценко» – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.

САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа». Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи».