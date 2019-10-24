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Состояние атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 24 октября в Министерстве здравоохранения Украины состоялось совещание по состоянию загрязнение атмосферного воздуха в Киеве.

На встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха в Киеве, которые проводятся силами и средствами лабораторий ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», ГУ «Институт общественного здоровья АМН Украины» и Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в г. Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано», – подчеркнули в Минздраве.

При этом отмечается, что осенние погодные условия (туман, наличие приземных инверсий) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения.

Напомним, 21 октября СМИ сообщили, что в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня

В геофизической обсерватории опровергли  эту информацию.

Директор Украинского гидрометеорологического центра ГосЧС Николай Кульбида заявил, что уровень загрязнения воздуха в украинских городах является типичным для нынешней осенней погоды.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что концентрации оксида углерода на всей территории Украины в последние дни оставались в своих привычных параметрах и концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано.

 
ForUm

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