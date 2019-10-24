Кассационная административная палата Верховного суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину, который не явился в Верховный суд по иску о восстановлении генпрокурором, в восстановлении его в должности генпрокурора.

Такое решение огласила коллегия судей, передают Українськi Новини.

Таким образом Верховный суд отказал Шокину в пересмотре решения Высшего административного суда, который отказался восстановить его в должности генерального прокурора.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.

Как сообщал ForUm, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин пытался восстановиться в должности через Верховный суд.

29 марта 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение президентом генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

За несколько часов до решения Рады Шокин своим указом уволил заместителя генпрокурора - прокурора Одесской обл. Давида Сакварелидзе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины 3 апреля 2016 года.

20 апреля 2017 года Высший админсуд отказался рассматривать иск Шокина о восстановлении его в должности.