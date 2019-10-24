Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%. В сентябре 2019 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была даже ниже прогноза, опубликованного в июльском инфляционном отчете. Снижение инфляции продолжилось и в октябре, как свидетельствуют результаты предварительной оценки Национального банка», - говорится в сообщении.

В основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции. Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые наоборот будут давить на цены в сторону повышения, в частности влияние все еще устойчивого потребительского спроса.

По-прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года. Базовая инфляция будет замедляться до конца 2019 существеннее, чем предполагалось ранее, а цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних в связи с прочным обменным курсом гривни.

В то же время на инфляцию в сторону увеличения будет давить влияние неблагоприятных погодных условий на предложение овощей.

Дальнейшее замедление инфляции до 5% в 2020-2021 годах, как и в этом году обусловят довольно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. Сравнительно высокие реальные процентные ставки будут поддерживать инвестиционную привлекательность гривневых финансовых инструментов и, соответственно, сказываться на обменному курсу гривни. Как следствие, благоприятная, чем ожидалось ранее, ситуация на валютном рынке нивелировать давление на цены со стороны внутреннего спроса, который по новому прогнозу будет несколько выше, чем предполагалось до сих пор. Также постепенной дезинфляции будут способствовать:

взвешенная фискальная политика,

относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках,

рост предложения продовольственных товаров благодаря повышению производительности сельскохозяйственного производства.

По сравнению с июльским макроэкономическим прогнозом Нацбанк повысил прогноз темпов экономического роста на 2019 и 2020 годы до 3,5% и на 2021 - до 4%. Это обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений. В то же время сдерживающими факторами для экономического роста в 2020 году будут замедление мировой экономики и ухудшения условий торговли.

Дефицит текущего счета в 2019-2021 годах будет оставаться в приемлемых пределах

В 2019 году дефицит текущего счета сузится до 2,9% ВВП, несмотря на более прочный обменный курс гривни, благодаря лучшим условиям торговли и высокому урожаю зерновых.

В 2020-2021 годах дефицит текущего счета несколько расширится вследствие уменьшения объемов транзита газа и ухудшения ценовых условий на мировых товарных рынках: низких цен на железную руду и постепенное подорожание энергоносителей.

Основным предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом

Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Фондом до конца 2019 года.

По-прежнему, наиболее резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 вместе с возвращением инфляции до целевого диапазона и улучшением инфляционных ожиданий. Реализация ряда определенных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%. В то же время существуют возможности и для более быстрого снижения учетной ставки до 8%. Важное условие для этого - ускоренная реализация ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренные меморандумом о взаимодействии между правительством и Национальным банком, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине.

Снижение учетной ставки до 15,5% принято решением Правления Национального банка Украины от 24 октября 2019 № 797-рш «О размере учетной ставки». Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, которая предшествовала принятию Правлением этого решения, будут обнародованы 4 ноября 2019. Новый подробный макроэкономический прогноз будет опубликован 31 октября 2019.