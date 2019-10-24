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Сегодня, 24 октября, около 10:30, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия «Лугансквода», которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима тишины до 17:00.

Пресс-центр объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксировано обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрелы из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

«Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей», – сказано в сообщении.
ForUm

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