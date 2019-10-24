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Украина сразу на 7 пунктов улучшила свою позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк и заняла 64-ю строчку из 190 стран. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и «зеленый свет» для иностранных инвесторов. Однако это только начало, и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс Украины продемонстрировала за компонентом «Защита миноритарных акционеров» +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях и компонентой «Получение разрешения на строительство» +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

Кроме того, на повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам:

«Подключение к электросетям»: упрощение подключения к электросетям и упорядочение технических условий, а также внедрение географической информационной системы. Украина также улучшила надежность электроснабжения, введя механизм компенсации отключения;

«Международная торговля»: упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров;

«Регистрация имущества»: повышение прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощения регистрации имущества;

«Доступ к кредитам»: улучшение за счет улучшения доступа к кредитной информации через создание нового Национального реестра кредитов в Национальном банке Украины.

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, который заключается Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявление успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась  на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. 
ForUm

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