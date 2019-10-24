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Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, по предварительным данным, из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 из 964 человек. Еще 118 человек не явились.

«Эти результаты являются предварительными, поскольку кадровая комиссия еще рассматривает заявления о поступивших результатах экзамена и время для предоставления обоснования прокурорами, которые не явились на тестирование, еще не истекло. Утвержденный кадровой комиссией список прокуроров, которые прошли на следующий этап (тестирование на общие способности), будет обнародован на официальном веб-сайте», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

23 октября началась сдача экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

Как сообщил член кадровой комиссии Александр Леменов, почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.
ForUm

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