Парижский Апелляционный суд принял решение в пользу украинского Ощадбанка, отклонив просьбу РФ приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о возмещении банку 1,3 млрд долл. убытков, нанесенных в результате оккупации Автономной Республики Крым, сообщили в пресс-службе банка.

Суд огласил свое решение по результатам заседания 8 октября 2019.

Согласно указанному решению арбитража было признано, что РФ несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Крыма.

Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред. РФ в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение.

По результатам рассмотрения судья отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные РФ аргументы безосновательны и необоснованны. Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма.

В то же время РФ не признала решение арбитража по иску Ощадбанка.

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка (в деле №824/66/19) и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитражаот 26 ноября 2018 года о взыскании 1,1 млрж долл с Российской Федерации (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.