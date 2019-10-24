Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в массовых расстрелах на Майдане в 2014 году экс-беркутовцу Сергею Тамтуре, а остальным обвиняемым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевский продлил сроки арестов.

Как передает УНИАН, адвокаты просили суд изменить меры пресечения Зинченко, Аброськину, Маринченко и Янишевскому, удерживаемых под арестом, на любые, не связанные с содержанием под стражей, а Тамтуре - отменить домашний арест.

По словам адвокатов, из-за ареста Тамтура не может работать, чтобы зарабатывать на жизнь. В итоге суд на 60 суток (до 24 декабря) продлил Тамтуре меру пресечения, изменив ее с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной (с 22.00 до 6.00 следующего дня) без ношения электронного браслета. В то же время суд до 24 декабря продлил меры пресечения в виде содержания под стражей другим обвиняемым.



Напомним, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты «Беркута» Тамтуру, Маринченко и Янишевского.

16 июля 2019 года Святошинский райсуд Киева отпустил Тамтуру под домашний арест.