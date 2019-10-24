Кабинет Министров Украины своим постановлением урегулировал процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Постановление разработано в связи с принятием Закона Украины от 18 января 2018 №2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», которым предусмотрено, что деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного права, является незаконным, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких их правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

«Правительство в развитие так называемых «Намибийских исключений», сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно медицинскими учреждениями. Ключевой принцип «Намибийских исключений» заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека, учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность», - пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия. Она будет иметь инструменты для того, чтобы за каждым обращением выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом ДРАЦС рождения или смерти.