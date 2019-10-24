Почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член кадровой комиссии Александр Леменов.

«Сегодня завершилось тестирование на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе Генерального прокурора. Есть предварительные данные, которые еще будем перечислять и проверять. За два дня: 1 088 прокуроров, из которых проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117. Отсев составляет 29%», – написал он.

По словам Леменова, среди прокуроров, которые не сдали экзамен, распространяют идею подавать иск о незаконности кадровых комиссий и положения об аттестации, потому что им «нечего терять».

При этом он отметил, что большинство кандидатов, которые сдали экзамен, заявляли, что тесты просты.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

23 октября началась сдача экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.