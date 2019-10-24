Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Как сообщает Европейская правда, соответствующее решение суд принял 24 октября.

Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

На этой неделе Орджоникидзевский райсуд Харькова после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.

ЕСПЧ признал приемлемой жалобу Штепы на чрезмерную длительность уголовного производства в отношении нее и постановил, что имели место нарушения вышеуказанных статей Конвенции.

Суд также определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро в качестве моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.