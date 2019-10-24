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В Запорожье напали руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» Анжелику Белову, которая является женой запорожского общественного активиста, лидера организации «Антикоррупционное движение Запорожье» Константина Белова.

Об этом  на своей странице в Facebook сообщил президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

«Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца», - отметил Хамдани.

Позже он написал, что операция прошла успешно и женщина пришла в себя.

Константин Белов является лидером организации «Антикоррупционное движение Запорожье». Он боролся с нелегальными ломбардами и наркоторговлей, в 2017 году на него также было совершено покушение.

В то же время, в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области сообщили, сегодня в 12:20 к правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена женщина с ножевым ранением.

Полицейскими установлено, что в подъезде дома по улице Европейской неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине, 1995 года рождения, и скрылся. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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