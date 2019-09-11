Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».

Нардепы от «Европейской солидарности» зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Двух нардепов из фракции партии «Слуга народа» поймали на кнопкодавстве.

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил народного депутата, главу делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева и народного депутата Артура Герасимова (оба от партии «Европейская солидарность») высших дипломатических рангов чрезвычайного и полномочного посла.

Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии. За проголосовали 16 нардепов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

Три заместителя начальника Национальной полиции Сергея Князева – Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.

Также Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на пост главного военного прокурора.

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области из-за горения сухой травы произошли взрывы.