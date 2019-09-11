также в разделеОбщество
Чернобылю создадут новый позитивный образ 9
Чиновники «Укргаздобычи» обогащались на схемах с опасными отходами 10
Боевик «русской православной армии» сам пришел к пограничникам 18
СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов 11
В Кабмине сообщили, во сколько обошлись мероприятия ко Дню Независимости 10
Сущенко хочет продать свои рисунки из тюрьмы 38
Цемах стал подозреваемым по делу МН17 25
Фейгин продолжит оспаривать дело Сущенко в РФ 14
Сущенко намерен продолжить журналистскую деятельность 18
Главу Николаевского облавтодора задержали на взятке в $90 тысяч 16
Полиция Лондона считает наезд на Гонтареву несчастным случаем 21
Сущенко считает, что его задержание в РФ готовили не меньше года 26
Освобожденным 7 сентября украинцам выплатят по 100 тысяч 19
Три заместителя Князева покидают свои должности 58
ВР увеличила штрафы за перегруженные фуры 49
СМИ: РФ собирается строить в Крыму десантные корабли 26
НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина 46
Президент Чехии обсудил с русинами «большую автономию» украинского Закарпатья 50

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».

Нардепы от «Европейской солидарности» зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Двух нардепов из фракции партии «Слуга народа» поймали на кнопкодавстве.

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил народного депутата, главу делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева и народного депутата Артура Герасимова (оба от партии «Европейская солидарность») высших дипломатических рангов чрезвычайного и полномочного посла.

Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии. За проголосовали 16 нардепов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

Три заместителя начальника Национальной полиции Сергея Князева – Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.

Также Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры. 

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на пост главного военного прокурора. 

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. 

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области из-за горения сухой травы произошли взрывы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги