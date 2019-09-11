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Сегодня, 11 сентября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании отреагировал на факт кнопкодавства внефракционного мажоритарщика с Донетчины Александра Ковалева. Спикер назвал действия нардепа «недопустимыми» и выразил надежду, что после принятия необходимых законов это явление исчезнет из парламента. А уже менее чем через час после выступления Разумкова Движение Честно поймало на неличном голосовании депутата от «Слуги народа» Елену Копанчук. Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй - среди «слуг» за две недели работы новоизбранного парламента.

 

Елена Копанчук – мажоритарщица «Слуги народа» от округа №189 в Хмельницкой (город Нетешин, Белогорский, Изяславский, Каменец-Подольский и Теофипольский районы). Она кнопкодавила сегодня в 13:32 во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон «О строительных нормах» по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) за основу.

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Копанчук сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика «Слуги народа» с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали «за».

«И Президент, и спикер обещали нам, что такого позорного явления, как кнопкодавство, в Верховной Раде 9-го созыва не будет. Что видим сейчас? За две недели работы парламента – три кнопкодава, и это только те факты, которые удалось зафиксировать Честно. Требуем найти техническое решение для решения проблемы кнопкодавства - или сенсорная или биометрическая кнопка. Только наказания, как предлагают в ВРУ, проблемы не решит. Кто фиксировать нарушения? Как будут привлекать к ответственности? Потому что когда журналисты снимают кнопкодавов, они получают от них угрозы», - отмечает координатор движения Вита Думанская.
ForUm

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