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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака на пост главного военного прокурора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ (РПР) Александр Леменов.

Он также опубликовал фотокопию документа.

«Назначение на должность Виктор Чумак вместо Анатолия Матиоса является признаком того, что в нынешнем состоянии военную прокуратуру точно не оставят (следствие, двойное подчинение, два способа привлечения к дисциплинарной ответственности и тд.), а изменят в сторону классического специализированного подразделения», – написал он.

«Не скажу, что это для меня новость. Более того, я понимаю, что в будущем Виктор Васильевич возглавит одно из двух вновь созданных подразделений, оба из которых глобально касается военной тематики (военные преступления или преступления в сфере нацбезопасности и обороны)», - подчеркнул Леменов.

Напомним, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
ForUm

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