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Президент Украины Владимир Зеленский лишил народного депутата, главу делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева и народного депутата Артура Герасимова (оба от партии «Европейская солидарность») высших дипломатических рангов чрезвычайного и полномочного посла.

Соответствующий указ №680 от 11 сентября опубликован на сайте главы государства. 

«Отменить как такие, которые выданы безосновательно: указ президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 «О присвоении дипломатических рангов» в части, которая касается присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову; указ президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 «О присвоении дипломатического ранга», - говорится в документе. 

Напомним, ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседания, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.
ForUm

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