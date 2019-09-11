Нардепы от «Европейской солидарности» зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

«Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент)» инициировали 13 нардепов: Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Олег Синютка, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие.

Отмечается, что документ поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству, текст на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал ForUm, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» (№ 1012).

За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 – из фракции «Слуга народа» и один внефракционный. Все остальные фракции не голосовали за этот законопроект в целом. Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его во втором чтении, ряд депутатов заявили, что у них есть замечания.

Согласно ст. 102 Регламента ВР, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, но если законопроект признан не требующим доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата ВР.

Так, состоялось голосование за то, что законопроект не требует доработки, которое поддержали представители фракции «Слуга народа», но ряд народных депутатов заявили о своих замечаниях к законопроекту.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады указан ряд замечаний к законопроекту. После принятия закона в целом в сессионном зале поднялся шум. Против его принятия с нарушением регламента протестировали все фракции, кроме «Слуги народа».

Во фракциях «Голос» и «Европейская солидарность» заявили, что закон был принят с грубыми нарушениями Регламента ВР.