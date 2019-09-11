Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом, сообщает «Европейская правда».

Новую дату объявил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин. По его словам, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

«До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина», - пояснил он.

В объяснениях РФ, представленных суду, говорится также о том, что с этой даты, по признанию России, на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти. Каким образом с этого дня украинская власть превратилась в российскую, Галперин не уточнил.

Ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. В выступлении Галперина не было объяснений относительно того, что стало причиной изменения позиции.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.