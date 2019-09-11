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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» № 27-их, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал ForUm, 3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность. 
ForUm

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