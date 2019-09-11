На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области из-за горения сухой травы произошли взрывы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что сегодня около 11:30 дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов на технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой.

Фото: vezha.vn.ua

По данным Минобороны, в зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины. Продолжается локализация места возгорания», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

В Миноброны подчеркнули, что угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется.

В то же время в Калиновской РГА сообщили, что ситуация на 48 арсенале контролируемая, проходят мероприятия по локализации места возгорания.

Как сообщал ForUm, 26 сентября 2017 около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.