Общественному движению Честно стало известно о еще одном факте кнопкодавства в новоизбранной Верховной Раде Украины 9-го созыва, который произошел еще 3 сентября. На этот раз в. 84 Конституции нарушил народный депутат от «Слуги народа».

10 сентября Честно сообщило о первом зафиксированном факте неличного голосования в парламенте 9-го созыва: Конституцию нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Однако, как выяснилось впоследствии, первое кнопкодавства в новой ВРУ произошло неделей ранее. Нарушителем оказался нардеп от «Слуги народа», мажоритарщик из округа №156 в Ровенской (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко. Он кнопкодавил, вероятнее всего, другого «слугу» -мажоритарника – Александра Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза «вероятнее всего» означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата.

Факт нарушения Конституции, который был зафиксирован благодаря трансляции «Радио Свобода», имел место 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд (постановление №1016/П).

На видеозаписи человек во втором ряду третий (если считать слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу.

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Лицо нардепа-нарушителя на видео не видно, но из схемы размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ 9-го созыва известно, что место кнопкодава закреплено за Сергеем Литвиненко, а депутат справа от него – Александр Скичко.

По результатам голосования за вышеупомянутое постановление и Литвиненко, и Скичко нажали кнопки «за».

На другом видео – ретрансляции канала «Рада» Громадським – можно увидеть лица и Скичко, и Литвиненко. Последний похож на нардепа, кнопкодавившего на предыдущем видео.

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что «Слуга народа» введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.

Напомним, все кандидаты от «Слуги народа» накануне выборов подписали меморандум, в котором, в частности, пообещали не кнопкодавить, не передавать и не принимать от коллег карточку для голосования.