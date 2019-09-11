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Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии. За проголосовали 16 нардепов, передает 112 Украина.

«Подкомитет предлагает рекомендовать принять такое решение: рекомендовать ВРУ в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины и ст. 31 с примечанием 1 закона Украины о ЦИК и несмотря на мотивированное представление от 11.09 президента Украины досрочно прекратить полномочия путем увольнения с должности всего состава ЦИК и в связи с этим уволить с должностей членов этой комиссии согласно перечню», - объявила нардеп от «Слуги народа», замглавы комитета Алина Загоруйко.

На президентскую инициативу обновить состав ЦИК отреагировала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Я подчеркиваю, что ЦИК в определенной степени является органом, который легитимизирует как президентскую власть, так и парламентскую. Сейчас вы подняли вопрос, который ставит под вопрос непосредственно легитимность проведенных избирательных процессов вопреки всему тому, о чем говорят все наблюдения, и национальное, и международное», - сказала Слипачук.

Как сообщалось, в Верховной Раде подтвердили получение представления Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Документ поступил в парламент 9 сентября, а 10-го его было передано на рассмотрение в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления.

Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.

 
ForUm

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