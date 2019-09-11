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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответ на запрос РБК-Украина.

В пресс-службе напомнили, что суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина.

«В связи с вышеизложенным детектив Национального бюро 23.08.2019 внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киева», - говорится в сообщении.
ForUm

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