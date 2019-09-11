Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры. Сначала документ поддержали за основу 323 голосами нардепов, а затем в целом 331 голосом депутатов, сообщает 112 Украина.

Авторы - восемь нардепов от «Слуги народа» во главе с Александром Кубраковым.

Законопроект предусматривает введение штрафов от 8,5 до 34 тыс. грн за превышения допустимого веса груза транспорта. Сумма санкции будет зависеть от того, насколько вес больше нормы:

на 5-10% больше - штраф 8,5 тыс. грн,

на 10-20% больше - штраф 17 тыс. грн,

более 20% - штраф 34 тыс. грн.

Деньги, полученные от уплаты этого штрафа, намерены перечислять в государственный дорожный фонд.

Устанавливается, что ответственность за такое нарушение будет нести владелец автомобиля (человек или компания) или зарегистрированный пользователь. Если речь идет об авто на еврономерах - то человек, который ввез транспорт в Украину. Отказ уплатить штраф или обжалование соответствующего постановления - причина запретить въезд иностранцу в Украину.

Согласно законопроекту, если водитель пассажирского или грузового транспорта проигнорировал просьбу остановиться представителя Госслужбы по безопасности на транспорте - ему грозит штраф 3400 грн или лишение права управления на 3-6 месяцев.

Перегруз фуры может быть зафиксирован автоматически. Тогда тому, кто считается водителем, пришлют постановление о штрафе по почте. Если водитель хочет получать такие сообщения на телефон или электронную почту - ему нужно обратиться в МВД.

Отметим, действующим законодательством за перегруз фур предусмотрен штраф 510-680 грн (ч. 1 ст. 132-1 Админкодекса).