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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). За проголосовали 337 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Верховная Рада поддержала законопроект № 1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. «За» проголосовали 297 нардепов.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Ривненской облгосадминистрации Виталия Коваля. 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти» (№1066).

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. 

Общественное движение Честно зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва. Ст. 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

Официальный курс гривни к доллару обновил трехлетний исторический максимум, установленный 1 августа текущего года на уровне 25,02 гривни/доллар.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине.

Крымские полицейские объявили в розыск лиц, которые в 2014 году похитили Героя Украины Решата Аметова.

Пятый президент Петр Порошенко не пришел 10 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.

Сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций и передавал ее третьим лицам. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба. 

Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали широкомасштабное расследование сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что пока не решил, будет ли идти в политику, но обещает делать все, что в его силах, для своей страны.

 
ForUm

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