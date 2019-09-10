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Сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций и передавал ее третьим лицам.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба. 

«Используя служебный ключ доступа к Единому государственному реестру деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, которые законом защищены, – идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации. Делал он это все безосновательно и главное – незаконно», - написал он в соцсети.

«Среди тех, у чью жизнь он «влез», 11 – сотрудников Киевского теруправления ГБР. «Прошлись» по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов», - заявил Труба.

По его словам, общий круг лиц, декларации которых внезапно заинтересовали горе-работника НАПК, не менее яркий – руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат Украины, депутат местного совета, сотрудники Нацполиции.

Благодаря оперативным действиям Нацполиции, сотрудник НАПК уже получил сообщение о подозрении.
ForUm

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