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Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Ривненской облгосадминистрации Виталия Коваля. Это произошло во время встречи со студентами Национального университета «Острожская академия» в рамках рабочей поездки Зеленского в регион, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Одна из первых задач, которую Зеленский поставил перед новым председателем ОГА – обеспечение качественной мобильной связи и Интернета на территории области.

«Когда мы ехали к вам, вообще не было связи. А об Интернете – вовсе молчу. Связь и Интернет в современном мире должен быть в каждом уголке Украины. Я очень вас прошу, Виталий, начните, пожалуйста, с этого – сделайте это как можно быстрее», - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил необходимость преодолеть проблему незаконной добычи янтаря.

«Мы знаем, что есть большая проблема с вывозом леса и незаконной добычей янтаря. Поэтому мы переходим на законодательные инициативы, связанные с лицензированием. Но я хочу, чтобы вы вместе с новыми представителями правоохранительных органов - и Службой безопасности Украины, и с прокурором, и с полицией - действительно занимались этими вопросами. И чтобы в ближайшее время были ответы», - отметил он.

Президент также обратил внимание на проблему миграции молодежи, актуальную для области.

«Важный вопрос – это миграция. Должны объединить нашу молодежь ради нашей страны путем предоставления нормальной работы с нормальными зарплатами», - заявил глава государства.

Со своей стороны новый глава облгосадминистрации заявил, что одними из приоритетных направлений его работы является создание рабочих мест и привлечениея инвестиций в область.

Справка. Виталий Коваль родился в Березном Ривненской области. Предприниматель, член Национального олимпийского комитета Украины, возглавляет общественный союз «Ривеенская областная федерация греко-римской борьбы».
ForUm

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