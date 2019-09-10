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Президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК, сообщает «Украинская правда».

В представлении он указывает, что Комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом «слугу народа» Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика. Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой после «мотивированного представления президента».

Решение о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Комиссии принимается Верховной Радой не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Документ подписан Зеленским 9 сентября. 10 сентября он поступил в Верховную Раду. Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении членов Центральной избирательной комиссии. Документы он обнародовал на своей странице в Facebook.



 
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