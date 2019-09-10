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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере», – сказано в сообщении.

В ОП напомнили, в июне во время форума «Диалог бизнеса и власти» Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.
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