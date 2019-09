Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине.

Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине в нормандском формате, передает Голос Америки.

«Я считаю, что тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно состоялось очень и очень положительное событие», - заявил Дональд Трамп.

В субботу президент США поздравил обмен пленными между Россией и Украиной в Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!