Пятый президент Петр Порошенко не пришел 10 сентября на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Украинская правда.

«Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется», - сказала она.

По словам пресс-секретаря ГБР, Порошенко должны были допросить в производствах относительно возможного захвата государственной власти, а также игнорирования судебных решений при процедуре отбора и назначения кандидатов и членов Высшего совета правосудия. (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 382).

Адвокат Порошенко - Игорь Головань - принес в ГБР его показания, но не уточнил, по какому делу.

«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады ... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 6 сентября пятый президент проигнорировал уже второй допрос в ГБР. По словам спикера бюро, если лицо не является дважды на допрос, то следователи имеют право ходатайствовать в суд о применении к нему принудительного привода.

Всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.