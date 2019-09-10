Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). За проголосовали 337 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Законопроект доложил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Он отметил, что Зеленский выступает за равенство всех перед законом, на это и направлен законопроект.

С содокладом выступил председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, который доложил, что комитет рекомендует Верховной Раде принять данный проект закона за основу и в целом.

Народные депутаты перешли к обсуждению по сокращенной процедуре.

Также Верховная Рада 245 голосами приняла решение, что проект закона №1012 не требует доработки.

Закон «Об особой процедуру устранения Президента Украины с поста (импичмент)» (№1012) принят в целом технико-юридическими правками. За него проголосовали 245 народных депутатов.